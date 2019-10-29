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Трамп выложил фото служебной собаки, раненной в ходе операции против Багдади

При этом кличку пса он рассекречивать не стал

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник опубликовал в своем твиттере фотографию служебной собаки, которая получила ранения в ходе спецоперации по ликвидации лидера террористической организации ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы рассекретили фото замечательной собаки (ее имя продолжает оставаться секретом) которая выполнила просто великолепную работу при захвате и уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади!" - написал Трамп.

Работающий в Пентагоне сотрудник американского телеканала ABC в свою очередь написал, что эта собака - бельгийская овчарка. По его словам, собака по кличке Кайро этой же породы участвовала в операции по ликвидации лидера террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.

Главарь запрещенной в России террористической организации ИГ Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе американской спецоперации в сирийском Идлибе ночью 27 октября. Сначала об этом сообщили сразу несколько крупных американских СМИ со ссылками на источники, а Трамп в твиттере написал, что произошло "нечто очень важное", не уточнив, что он имеет в виду. Позднее президент США объявил об этом официально, поблагодарив при этом Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку.

США Дональд Трамп Абу Бакр аль-Багдади ИГ Сирия

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