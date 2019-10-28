Главы генштабов США и РФ созвонились перед операцией против Багдади

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Американской спецоперации по ликвидации лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади предшествовал телефонный разговор между председателем Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли с главой российского генштаба Валерием Герасимовым, сообщил в понедельник со ссылкой на представителя Милли корреспондент CNN.

О деталях телефонного разговора собеседник корреспондент телеканала не рассказал.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон заранее предупредил Россию о спецоперации в Сирии, но не уточнял, что это будет спецоперация по ликвидации главаря ИГ.

"Мы поговорили с ними (с российской стороной - ИФ), сказали, что летим туда (в Сирию - ИФ), не пояснив, зачем", - сказал он журналистам в Белом доме.

Проблем при этом с Россией не было, заверил Трамп: "Россия отлично с нами обошлась".

Между тем, 27 октября, после объявления президента США Дональда Трампа о гибели Багдади, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что его ведомству "не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации "Идлиб" в ходе данной операции".

Главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе американской спецоперации в сирийском Идлибе ночью 27 октября. Сначала об этом сообщили сразу несколько крупных американских СМИ со ссылками на источники, а Трамп в твиттере написал, что произошло "нечто очень важное", не уточнив, что он имеет в виду. Позднее президент США объявил об этом официально, поблагодарив при этом Россию, Турцию, Сирию и Ирак, а также отдельно сирийских курдов за поддержку.