Помогавший США выследить аль-Багдади информатор получит до $25 млн

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Информатор, который помог американцам выследить главаря ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) Абу Бакра аль-Багдади, получит вознаграждение размером до $25 млн, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц, ожидается, что он получит часть или все $25 млн американского вознаграждения, которое было предусмотрено за голову аль-Багдади", - пишет издание.

Гражданство, равно как и имя информатора не раскрывается. Однако, один из источников газеты сообщил, что это араб-суннит, который "пошел против ИГ, потому что группировка убила одного из его родственников".

Во время военной операции по ликвидации аль-Багдади в Идлибе, информатор находился непосредственно в месте ее проведения. Спустя два дня его вместе с членами его семьи вывезли из региона, пишет газета.

Американские официальные лица отметили, что предоставленные информатором данные сыграли ключевую роль во время проведения операции.

Согласно информации The Washington Post, этот человек изначально был "ценным агентом" Сирийских демократических сил (СДС), а затем стал работать на американских военных. СДС - военизированная группировка, состоящая в основном из курдов. Она сотрудничала с США и принимала активное участие в борьбе против ИГ в Сирии.

Издание указывает, что информатор не только предоставил точные данные относительно местоположения аль-Багдади, но и детально описал расположение помещений комплекса на турецкой границе, в котором скрывался главарь террористов.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер также заявил, что благодарен РФ, Сирии, Турции, Ираку за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. Также Трамп поблагодарил сирийских курдов в воскресенье за их роль в операции. В обращении к нации в прямом эфире из Белого дома он отметил, что курды не играли военной роли в "опасном и дерзком" рейде, но предоставили "некоторую информацию, которая оказалась полезной".