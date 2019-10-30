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Что случилось этой ночью: среда, 30 октября

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35. Турция хочет остаться партнером США в производстве самолетов F-35. Ранее турецкие власти не исключали, что могут закупить российские самолеты, если США разорвут с ними контракт на F-35.

– Евросовет принял решение о продлении срока Brexit. Великобритании дадут время на ратификацию договора о выходе из ЕС до конца января. Решение оставляет возможность для Великобритании выйти из Евросоюза до 1 декабря или до 1 января.

– Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Признание произошло на фоне ухудшения отношений с Турцией. За признание проголосовало подавляющее большинство конгрессменов.

– Мосгорсуд объяснил возврат дела "Седьмой студии" Серебренникова на новое рассмотрение. По мнению суда, Следственный комитет предоставил достаточно доказательств для обращения в суд. С 1 сентября начнется новое рассмотрение дела.

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