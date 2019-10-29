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Евросовет принял решение о продлении срока Brexit

Великобритании дадут время на ратификацию договора о выходе из ЕС до конца января

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Европейский совет принял решение о продлении срока Brexit до 31 января 2020 года, сообщается в официальном коммюнике, распространённом в Брюсселе во вторник вечером.

"Европейский совет принял решение о продлении срока в соответствии со статьей 50.3 (Договора о Европейском союзе) в контексте намерения Великобритании выйти из ЕС", - отмечается в документе.

"Срок продлен до 31 января 2020 года, чтобы дать больше времени для ратификации соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ). Выход может быть осуществлен до 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о нем будет ратифицировано обеими сторонами", - говорится в документе.

"На время продления Великобритания остается государством-участником со всеми правами и обязанностями, изложенными в договорах и в соответствии с законодательством ЕС", - решил Евросовет.

Решение было принято единогласно Европейским советом по письменной процедуре с согласия Великобритании. Это согласие было изложено в письме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона председателю Европейского совета Дональду Туску. Европейский совет также согласовал декларацию, сопровождающую это решение.

Туск призвал Лондон "как можно лучше использовать время, полученное Великобританией для реализации Brexit в связи с очередным переносом его сроков".

"Мои британские друзья, 27 стран ЕС официально одобрили продление (срока Brexit - ИФ). Оно может быть последним. Пожалуйста, воспользуйтесь этим временем самым лучшим образом", - написал Туск в Twitter.

"Я также хочу сказать спасибо вам, поскольку моя миссия здесь (на посту главы Европейского совета - ИФ) подходит к концу. Я буду держать за вас сжатыми кулаки", - продолжил он.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020.

По словам Туска, речь идет о "гибком" продлении Brexit. Оно подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

Накануне премьер Великобритании Джонсон дал официальное согласие от имени Лондона на продление сроков Brexit до 31 января 2020 год.

Евросовет Brexit

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