Мосгорсуд объяснил возврат дела "Седьмой студии" Серебренникова на новое рассмотрение

Бывший генеральный продюсер компании "Седьмая студия" Алексей Малобродский в Мосгорсуде (архив) Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение Кириллу Серебренникову и другим фигурантам "дела "Седьмой студии" в том объеме, в котором самостоятельно посчитало его доказанным, препятствий для рассмотрения дела в суде нет, считает Мосгорсуд.

"Следователь уполномочен самостоятельно осуществлять расследование уголовного дела, определять обстоятельства значимые для дела, проверять доказательства, принимать решение о их достаточности для предъявления обвинения, а также определять пределы обвинения по своему усмотрению", - говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда, отменившего по просьбе прокуратуры решение суда первой инстанции о возврате "дела "Седьмой студии" в надзорное ведомство.

Как отмечается в документе, с которым ознакомился "Интерфакс", "органы предварительного расследования" (Следственный комитет - ИФ) при предъявлении обвинения Серебренникову и другим фигурантам его дела описали "способ совершения преступления, время, место, обстоятельства, мотивы и цели, а также роль каждого из соучастников, в том виде и в том объеме, как было ими установлено, исходя из имевшихся у них доказательств".

"Из этого следует, что обвинительное заключение, утвержденное прокурором, в отношении Апфельбаум С.М., Итина Ю.К., Малобродского А.А. и Серебренникова К.С. содержит тот объем предъявленного обвинения, который органы предварительного расследования посчитали в данном случае доказанным", - указывается в постановлении.

"При таких обстоятельствах принятое судом первой инстанции решение о возвращении дела прокурору нельзя признать законным и обоснованным, и соглашаясь в этой части с апелляционным представлением, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии у суда первой инстанции на данном этапе судебного разбирательства препятствий для рассмотрения уголовного дела по существу", - заключает Мосгорсуд.

Как сообщалось, 1 ноября Мещанский суд Москвы заново, со стадии предварительного слушания, начнет рассмотрение "дела "Седьмой студии".

В середине сентября, спустя почти год после начала процесса, дело было возвращено судом генеральному прокурору из-за недостатков, допущенных при составлении обвинительного заключения, однако Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение, направив дело обратно в суд первой инстанции для рассмотрения в новом составе.

Следствием фигурантам "дела "Седьмой студии" было вменено хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной Серебренниковым одноименной автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование основного дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые, как на следствии, так и в суде, отрицали свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

В августе 2019 года суд получил результаты назначенной по делу "комплексной комиссионной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы", из которых следует, что "определить общую сумму всех расходов проекта "Платформа" не представляется возможным в связи с отсутствием в материалах дела документов бухгалтерского учета".

По этой же причине, установила комиссия, не представляется возможным "определить, осуществлялись ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа".

После получения результатов экспертизы рассматривавшая дело судья Ирина Аккуратова решила вернуть дело в прокуратуру, поскольку, по ее мнению, в обвинительном заключении по делу имеются неустранимые в рамках судебного следствия нарушения и содержатся противоречия, препятствующие постановлению приговора.