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Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя информацию о возможных планах Анкары купить у РФ истребители Су-35, заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

"Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером (по программе американских истребителей-бомбардировщиков - ИФ) F-35 и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", - цитируют слова министра турецкие СМИ.

На прошлой неделе газета "Сабах" сообщала со ссылкой на источники, что Анкара и Москва близки к достижению соглашения о поставках в Турцию 36 единиц Су-35.

США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35. Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на августовском авиасалоне "МАКС-2019" в Жуковском.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Россия Турция Су-35

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