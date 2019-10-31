Что случилось этой ночью: четверг, 31 октября

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Экс-советник Трампа не намерен добровольно давать показания в рамках кампании по импичменту. Юрист Джона Болтона готов получить повестку в суд от имени своего клиента. Конгресс США хочет поговорить с Болтоном для расследования разговора президента Трампа с президентом Украины Зеленским.

– Пентагон подтвердил уничтожение главаря ИГ, сославшись на анализ ДНК. У американских военных был образец ДНК аль-Багдади со времени войны в Ираке. Также в Пентагоне показали фото со спецоперации по уничтожению террориста.

– Министр культуры не увидел оснований для запрета "Джокера" в России. Обеспокоенные граждане обращаются в министерство с вопросами о возможном запрете. Владимир Мединский сказал, что в России такой фильм не получил бы государственной поддержки.

– Руководство Twitter решило запретить политическую рекламу. Ранее компания проводила эксперименты по запрету политической рекламы в предвыборный период. Новая политика начнет действовать в конце ноября.