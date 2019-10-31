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Руководство Twitter решило запретить политическую рекламу

Руководство Twitter решило запретить политическую рекламу
Джек Дорси (архив)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что компания приняла решение о прекращении всей политической рекламы.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен быть заработан, а не куплен", - написал Дорси в своем микроблоге в твиттере.

Он добавил, что новая политика начнет применяться с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как изменение вступит в силу.

Twitter Джек Дорси Твиттер

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