МИД РФ не нашел подтверждений информации о столкновениях военных Турции и Сирии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал подтверждений сообщений о якобы имевших место на севере Сирийской Арабской Республики (САР) прямых серьезных столкновений между сирийскими и турецкими военными.

Об этом Лавров сказал в четверг на пресс-конференции в Москве в ответ на просьбу журналистов прокомментировать сообщения сирийских СМИ об имевших место вооруженных столкновениях сирийских и турецких военных в районе города Рас-аль-Айн в провинции Хасака.

При этом российский министр отметил, что "при реализации крупных договоренностей на земле какие-то шероховатости неизбежны". Лавров также сообщил журналистам, что вопросы, возникающие в рамках реализации российско-турецкого меморандума по Сирии, эффективным образом решаются "на земле".

"И наши военные в контакте, разумеется, и с сирийскими военными, вместе с которыми мы осуществляем контроль над 30-километровой полосой в двух районах сирийско-турецкой границы, и в контактах с турецкими коллегами, вместе с которыми наши военные полицейские будут патрулировать 10-километровую полосу к югу сирийско-турецкой границы", - отметил министр.

Кроме того, глава МИД РФ сказал, что, по его информации, курдские формирования отошли на 30 км от сирийско-турецкой в соответствии с российско-турецким меморандумом.

В ходе пресс-конференции в Москве министр напомнил, что накануне, 30 октября, истекли 150 часов, которые были зафиксированы меморандумом в качестве срока для передвижения курдских отрядов самообороны на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

"Российский центр по примирению враждующих сторон сообщил, что это условие было выполнено. Так что мы исходим из этого", - сказал Лавров. Он подчеркнул, что "турецкие коллеги не выступали с иными заявлениями".

Ранее агентство Associated Press сообщило со ссылкой на сирийские СМИ и наблюдателей, что 24 октября произошли столкновения в районе города Таль-Тамр на северо-востоке Сирии между силами Турции и сирийскими правительственными войсками. Отмечалось, что силы Сирии оказали сопротивление, но понесли потери. Однако никаких конкретных данных о пострадавших или погибших не приводилось.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сказал, что эти сообщение не соответствуют действительности.

Ситуация на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, цель этой операции - борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике. Вашингтон ввел санкции против двух турецких министерств и трех министров.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. После этого президент США Дональд Трамп объявил об отмене антитурецких санкций.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.