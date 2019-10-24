AP сообщило о столкновении турецких и сирийских военных на северо-востоке САР

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Столкновения в районе города Таль-Тамр на северо-востоке Сирии между силами Турции и правительственными войсками Сирийской Арабской Республики (САР) произошли в четверг, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на сирийские СМИ и наблюдателей.

Отмечается, что сирийские силы оказали сопротивление, но понесли потери. В сообщении AP говорится, что в результате атаки погибли несколько сирийских военных. Агентство также передает, что турецкие солдаты вступили в столкновение с курдскими силами в регионе.

Ранее в четверг командующий курдско-арабским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС) Мазлум Кобани Абди заявил, что Турция и ее союзники продолжают боевые действия в районе Рас-эль-Айна в Сирии, несмотря на объявление об окончании военных операций в этой стране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и страны ЕС подвергли эту операцию критике.

17 октября Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения в этом регионе и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.