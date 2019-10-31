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Корбин обвинил Трампа в попытках вмешаться в декабрьские британские выборы

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пытается оказать влияние на исход досрочных парламентских выборов в Великобритании 12 декабря, считает лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Дональд Трамп пытается вмешаться в британские выборы, чтобы избрали его друга (лидера консерваторов и премьера - ИФ) Бориса Джонсона", - написал Корбин в четверг в твиттере.

Он также обвинил Трампа в желании обеспечить доступ американских корпораций к Национальной службе здравоохранения Великобритании, и подчеркнул, что лейбористы в случае победы на выборах не позволят сделать этого.

Ранее Трамп в эфире лондонской радиостанции LBC заявил, что, по его мнению, Джонсон - "для этих времен именно тот самый парень".

"Корбин был бы плохим (выбором - ИФ) для вашей страны, он повел бы вас по плохой дороге", - отметил Трамп.

Президент США также высказался в поддержку торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном, которое должно быть заключено после реализации Brexit. По словам президента, это соглашение в четыре-пять раз увеличит объем торговли между странами.

В то же время Трамп отметил, что в сделке Великобритании и ЕС по Brexit есть положения, которые могут затруднить подписание торгового соглашения с США.

"С учетом определенных аспектов сделки вы не сможете сделать это (заключить соглашение с США - ИФ)", - подчеркнул Трамп.

Он заверил, что планируемое соглашение Вашингтона и Лондона затрагивает лишь торговые вопросы и никак не касается британской системы здравоохранения.

Ранее в четверг покидающий пост спикер британской палаты общин Джон Беркоу заявил, что королева Великобритании Елизавета II дала согласие на проведение досрочных парламентских выборов 12 декабря. Таким образом, отмечали британские СМИ, законопроект о досрочных выборах полностью обрел силу закона.

США Великобритания

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