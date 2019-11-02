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Марш памяти о погибших в беспорядках в столице Чили собрал около 20 тыс. человек

Марш памяти о погибших в беспорядках в столице Чили собрал около 20 тыс. человек
На протесте в Сантьяго
Фото: Reuters

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Порядка 20 тыс. чилийцев приняли участие в демонстрации в память и с требованием правосудия и справедливости для жертв и пострадавших в ходе акций протеста в Сантьяго, которые происходят в стране в течение последних двух недель, передают в субботу западные СМИ.

По их данным, в центре города прошел марш памяти 20 погибших в ходе беспорядков в Сантьяго. Участники марша были одеты в черную одежду, они прошли по городу в тишине, подняв вверх один кулак. Эта акция привлекла молодых людей и целые семьи, отмечают СМИ.

Силы безопасности Чили попытались разогнать демонстрантов, применив водяные пушки и слезоточивый газ, но встретили сопротивление. В некоторых частях города акция переросла в беспорядки.

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В ходе беспорядков и акций протеста, начавшихся в октябре, в Чили погибли 20 человек, свыше 1,3 тыс. получили ранения и травмы.

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

Президент Чили Себастьян Пиньера обратился ко всем министрам с просьбой подать в отставку на фоне массовых акций.

На этой неделе чилийские власти решили отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре, чтобы сконцентрироваться на решении социальных конфликтов в стране.

Беспорядки в Чили

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Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. Увеличение стоимости проезда на метро стало поводом для выражения накопившихся претензий жителей к властям страны.Волна протестов началась в Сантьяго около двух недель назад. Сотни школьников и студентов ездили без билетов, перепрыгивали через турникеты и устраивали акции протеста в подземке.18 октября протесты переросли в беспорядки. Манифестанты бросали камни в полицейских, поджигали машины и громили станции метро. Беспорядки нарушили работу общественного транспорта, из-за чего власти отменили школьные занятия в 43 из 52 коммун страны.Президент Чили Себастьян Пиньера сравнил сложившуюся в стране ситуацию с войнойВ столице было разгромлено около 40 станций метро, сожжено более полутора десятков автобусовК подавлению беспорядков была привлечена полиция и армия19 октября глава государства ввел чрезвычайное положение в столице страны Сантьяго и ее окрестностяхПолиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантовВ ходе протестов в Чили были задержаны более 1400 человекВ результате массовых протестов погибли 18 человек. Некоторые стали жертвами мародеров, которые грабили и поджигали магазины. Себастьян Пиньера осудил мародерство и насилие и заявил, что чилийцам объявил войну могущественный и неумолимый враг, который ничего и никого не уважаетИз-за действий вандалов придется восстанавливать порядка 40% всех станций
Несмотря на отмену повышения платы за проезд, массовые акции продолжились. Увеличение стоимости проезда на метро стало поводом для выражения накопившихся претензий жителей к властям страны.
Чили Сантьяго

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