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В США посчитали, что "российские тролли" пытаются разжечь конфликт в Чили

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - США предполагают, что "российские тролли" пытаются разжечь политические разногласия в Чили, заявил старший сотрудник госдепа США.

"То, что мы прокомментировали в отношении России, - это то, что мы видим четкие признаки того, что люди используют эту дискуссию (в обществе - ИФ) и искажают ее с помощью использования и злоупотребления троллингом в социальных сетях. Вместо того, чтобы позволить гражданам Чили иметь свои собственные дебаты о том, какой курс должна принять их страна, они стремились усугубить разногласия, разжечь конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. Вот в чем проблема", - заявил старший чиновник госдепа в ходе брифинга.

"Если вы оглянетесь на некоторые из комментариев, которые мы сделали относительно российского влияния на события в Чили в последние дни, то вы увидите, что на самом деле основное внимание уделяется среде социальных сетей, в которой они имели место", - уточнил он.

По его мнению, Россия в целом заинтересована в разрозненности в регионе. Однако отказался ответить на вопрос, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.

Протесты в Чили начались ранее в этом месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице страны Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

В ответ на протесты власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

Чили Россия США

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