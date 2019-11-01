МИД РФ обвинил американцев в попытках "поживиться" в Сирии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США сохраняют контроль над нефтяными месторождениями в Сирии в собственных экономических интересах.

"США находятся в Сирии незаконно, преследуют собственные геополитические цели. И, естественно, при этом пытаются "поживиться" в экономическом плане", - сказал Рябков "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, "это - комплексная стратегия, которая ничего, кроме отторжения, у нас не вызывает". Отвечая на вопрос о том, не ущемляет ли российские экономические интересы контроль США над нефтяными районами на востоке Сирии, замминистра заявил: "Наш главный интерес в том, чтобы обеспечить территориальную целостность и политическую независимость САР и обеспечить нормализацию обстановки в этой стране".

Дипломат подчеркнул, что российское присутствие в Сирии основывается "на безусловном соблюдении всех требований и норм международного права", в отличие от США.

Говоря о российских проектах и программах экономического сотрудничества с САР, Рябков отметил, что "все осуществляется в тесном взаимодействии с законными властями этой страны". "Мы делаем это транспарентно, без каких-то скрытых повесток дня и на взаимовыгодной основе", - заявил замглавы МИД РФ.

Ранее в пятницу министр обороны США Марк Эспер говорил, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от "Исламского государства" (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая группировка), так и для обеспечения доступа к ним военного альянса Демократические силы Сирии, оппозиционного официальному Дамаску.

В конце октября иранские СМИ сообщали, что Пентагон перебрасывает живую силу и бронетехнику в район нефтяных месторождений на востоке Сирии. По данным СМИ, 28 октября в подконтрольную курдским ополченцам часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла американская колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами.

Ранее в октябре также сообщалось о планах Вашингтона направить 500 военнослужащих для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.