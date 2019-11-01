Пентагон подтвердил намерения США контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Марк Эспер заявил, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от "Исламского государства" (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая группировка), так и для обеспечения доступа к ним военного альянса Демократические силы Сирии, оппозиционного официальному Дамаску.

"Эти ресурсы (нефтяные месторождения - ИФ) важны, чтобы Демократические силы могли выполнять свою миссию, делать то, что нужно делать в регионе", - сказал министр журналистам в ответ на вопрос о том, возможен ли американский контроль над нефтеносными районами без конфронтации с Россией и правительственными войсками Сирии.

Ранее Эспер заявлял, что США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от ИГИЛ, и ответят на любую угрозу жизни своих военных.

"Мы приступили к размещению, передислокации дополнительных сил (. . .) в Дейр-эз-Зоре. Как я говорил, это включает в себя механизированные части и другие типы войск, и это продолжится, пока мы не решим: у нас есть достаточно возможностей, чтобы гарантировать - ИГИЛ и другие дестабилизирующие силы не получат доступ к этому нефтяному объекту", - сказал Эспер журналистам.

При этом он подчеркнул, что США "ответят при помощи преобладающей военной силы любой группе, которая угрожает безопасности наших сил там".

Шеф Пентагона встретился с журналистами в рамках визита в США министра обороны Австралии Линды Рейнолдс.

В конце октября иранские СМИ сообщали, что Пентагон перебрасывает живую силу и бронетехнику в район нефтяных месторождений на востоке Сирии. По данным СМИ, в подконтрольную курдским ополченцам (которых в Анкаре считают террористами - ИФ) часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор прибыла американская колонна из 170 грузовиков с оружием и боеприпасами. Колонна пересекла КПП на иракско-сирийской границе в ночь на 28 октября и через Камышлы въехала в район Хасеке.

Ранее в октябре издание The Wall Street Journal писало, что Белый дом рассматривает вариант отправки 500 американских военных для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.