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Лавров обвинил США в поддержке вооруженных формирований на доходы от сирийской нефти

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США направляют доходы от продажи нефти с подконтрольных им месторождений на востоке Сирии на поддержку лояльных Вашингтону вооруженных формирований в этой стране, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Международное обозрение" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"Нефть вывозится на переработку за пределы Сирии, и, конечно, за счет доходов от этой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования", - сказал Лавров.

Ранее в пятницу МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на десятки миллионов долларов в месяц.

В свою очередь министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что контроль американских военных над районами нефтяных месторождений в Сирии необходим как для защиты их от ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка), так и для обеспечения доступа к ним Демократических сил Сирии, оппозиционных сирийскому правительству.

Сергей Лавров США Сирия

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