Трамп заявил, что не знает экс-посла США на Украине Йованович

Ей также был недоволен Зеленский, утверждает президент США

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сказал, что он не знает бывшего посла США на Украине Мэри Йованович, которая заявила во время слушаний в Конгрессе, что была уволена из-за утраты доверия к ней президента.

"Я, действительно, не знаю ее", - сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом на предвыборный митинг в Лексингтоне (штат Кентукки).

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, согласно опубликованной стенограмме Белого дома июльского звонка между ними, также не был доволен ей.

"Если вы посмотрите на стенограммы, президент Украины тоже не был ее поклонником. Я уверен, что она очень хорошая женщина, просто я мало о ней знаю", - заявил президент США.

Согласно опубликованной стенограмме июльского звонка, Зеленский заявлял, что отношение Йованович к нему "было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне".

"Она не приняла бы меня как нового президента достаточно хорошо", - сказал Зеленский Трампу.

Кроме того, американский лидер в очередной раз заявил, что в жалобе информатора было много ложной информации.

"Я думаю, что этот разоблачитель дал много ложной информации, и вы должны увидеть, кто этот разоблачитель", - отметил он.

В понедельник демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в том числе Йованович и бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли.

"Украинский кризис" в США

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.