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Трамп захотел заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.

"Мы сейчас стремимся к соглашению по контролю над вооружениями. Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Я думаю, что они хотели бы сделать это (заключить соглашение по контролю над вооружениями - ИФ)", - сказал Трамп.

Он отметил, что речь идет о "крупном соглашении по контролю над вооружениями с Россией, Китаем и, возможно, больше ни с кем".

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Затем экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон усомнился в том, что США и Россия продлят договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).

США Россия Китай

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