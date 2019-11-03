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Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

"Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если у него будет желание, а, я думаю, он захочет", - сказал президент в ответ на вопрос журналиста о том, намерен ли он пригласить Зеленского в Вашингтон.

Трамп добавил: "Думаю, он приехал бы очень быстро".

"Он хороший человек. Он был избран в условиях невероятной коррупции в Украине, которая меня очень беспокоит", - отметил президент США.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Причиной стали публикации СМИ, в которых со ссылками на информатора говорилось, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, добиваясь начала расследования в отношении деятельности на Украине одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Дональд Трамп Владимир Зеленский

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