Путин заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент России Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы и выступает за диалог главы государства Николаса Мадуро с оппозиционными силами, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Мадуро.

"Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", - сказал Путин, подчеркнув, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности". "Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях. В прошедшем мае состоялась встреча межправительственной комиссии высокого уровня, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений - продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие области", - сказал президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что нынешняя встреча позволит подвести итоги работы, проделанной в текущем году, а также оценить остающиеся проблемы и выстроить планы на будущее.

"Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - отметил Мадуро.

Рост товарооборота в тяжелой ситуации

Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

"Мы считаем, что это важно с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Венесуэла в связи с внешним давлением. Поэтому мы можем рассматривать эту часть нашего взаимодействия, как своего рода гуманитарное сотрудничество, поскольку эта продукция прямо связана с благосостоянием людей, с реализацией их прямых потребностей в продовольствии", - сказал президент России.

Он добавил, что Москва в ближайшее время планирует отправить в Каракас 1,5 млн доз вакцины от гриппа и могла бы поставлять на постоянной основе до 5 млн доз.

Он также отметил, что торговые отношения двух стран "развиваются поступательно" и за последние месяцы товарооборот вырос на 10%.

Российский лидер напомнил и о реализуемых в Венесуэле крупных инвестиционных проектах в сфере энергетики, отметив, что "Россия в целом проинвестировала примерно $4 млрд в экономику" этой страны.

Путин также отметил, что поставка запчастей и создание сервисных центров в рамках обязательств России по обслуживанию ранее приобретенной Венесуэлой техники ижет по графику.