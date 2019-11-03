Сальвадор принял решение выслать всех венесуэльских дипломатов из страны

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Канцелярия президента Сальвадора объявила о высылке всех дипломатов Венесуэлы в связи с непризнанием нынешних властей страны.

"Правительство Сальвадора высылает дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро в соответствии с заявлениями президента (Сальвадора) Найиба Букеле, в которых он говорил о непризнании правительства Мадуро", - отмечается в ноте, распространенной канцелярией.

Как отмечается в документе, "правительство Сальвадора дает 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро на то, чтобы покинуть национальную территорию".

"Правительство президента Найиба Букеле признает легитимность временного президента Хуана Гуйадо, - указывается в ноте. - В ближайшем будущем сальвадорское правительство ожидает получения верительных грамот от новых представителей дипломатического корпуса Венесуэлы".