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Сальвадор принял решение выслать всех венесуэльских дипломатов из страны

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Канцелярия президента Сальвадора объявила о высылке всех дипломатов Венесуэлы в связи с непризнанием нынешних властей страны.

"Правительство Сальвадора высылает дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы) Николаса Мадуро в соответствии с заявлениями президента (Сальвадора) Найиба Букеле, в которых он говорил о непризнании правительства Мадуро", - отмечается в ноте, распространенной канцелярией.

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Как отмечается в документе, "правительство Сальвадора дает 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро на то, чтобы покинуть национальную территорию".

"Правительство президента Найиба Букеле признает легитимность временного президента Хуана Гуйадо, - указывается в ноте. - В ближайшем будущем сальвадорское правительство ожидает получения верительных грамот от новых представителей дипломатического корпуса Венесуэлы".

Политический кризис Венесуэлы

21 января этого года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил от должности председателя Национальной ассамблеи, лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Спустя несколько дней в Венесуэле прошли массовые антиправительственные акции. 23 января Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, некоторые страны ЕС и другие государства официально признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

Среди тех, кто поддержал победившего на выборах президента Мадуро - Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция. Российские политики на происходящее в Венесуэле и вокруг этой страны отреагировали резко, расценив события 23 января как попытку госпереворота.

В апреле Гуайдо лишили парламентской неприкосновенности и запустили против него уголовный процесс.

В последние годы экономическая ситуация в Венесуэле резко ухудшилась. Падение уровня жизни и дефицит товаров широкого потребления вызвали массовую миграцию венесуэльцев в соседние страны.

Сальвадор Найиб Букеле Венесуэла Николас Мадуро Хуана Гуйадо

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