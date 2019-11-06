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В столице Боливии произошли столкновения сторонников Моралеса и оппозиции

В столице Боливии произошли столкновения сторонников Моралеса и оппозиции
Фото: Reuters

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В центре столицы Боливии Ла-Пасе в ночь на 6 ноября произошли столкновения сторонников оппозиции со сторонниками президента Эво Моралеса, сообщает газета El Deber. По ее сведениям, пострадал по меньшей мере один человек.

Очевидцы сообщали, что слышали взрывы динамитных шашек и что участники беспорядков били друг друга палками и кидали камни. Столкновения начались в отсутствие полицейских, которые днем стояли в центре в оцеплении, но затем разошлись.

Поводом для беспорядков стала попытка протестующих подойти к Министерству труда и прикрепить к его стене обращение к Моралесу с требованием, чтобы он ушел в отставку, пишет газета.

Вручить это требование президенту планировал один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо, который прибыл из города Санта-Круса в Ла-Пас, но ему не разрешили покинуть аэропорт и заставили сесть на обратный рейс.

Оппозиция начала требовать отставки Моралеса после президентских выборов 20 октября. Верховный избирательный суд подсчитал, что действующий глава государства набрал больше 47% голосов, а его соперник - кандидат от партии "Гражданское сообщество" Карлос Меса - 36,51%. Отрыв более чем в 10 процентных пунктов позволяет не проводить второй тур выборов. Оппозиция обвинила избирательный суд в подтасовке в пользу власти.

Моралес объявил о победе, а оппозицию обвинил в том, что она, прикрываясь словами о фальсфицикации результатов, пытается совершить госпереворот. В последний раз он сделал такие заявления 5 ноября.

Эво Моралес руководит Боливией с января 2006 года.

Боливия Ла-Пас Эво Моралес Луис Фернандо Камачо

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