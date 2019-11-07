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Глава МВД Украины объявил о разведении сил у Петровского 8 ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В 12:00 пятницы, 8 ноября, начнется разведение сил и средств сторон на участке Богдановка-Петровское (Волновахский район Донецкой области), при условии отсутствия обстрелов и иных провокаций, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Богдановка, Донецкая область, Украина, 1 км до полосы разделения. Если все будет хорошо, завтра в 12 - начало разведения!", - написал Аваков в твиттере в четверг.

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Ранее в четверг руководитель пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев сообщил "Интерфаксу", что украинская сторона готова к началу практического этапа процесса разведения сил и средств на участке №3 в районе Петровского и Богдановки Донецкой области 8 ноября с 12:00.

"На данное время в районе участка №3 наблюдается тишина, что дает возможность надеяться на то, что завтра отведение состоится по плану. То есть самое главное, самое необходимое условие проведения разведения на этом участке, как в частности и на других участках, - соблюдение режима тишины на протяжении семи суток с двух сторон", - отметил Агеев.

"Освободить Донецк"

Со своей стороны Аваков в беседе с журналистами в четверг в Золотом Луганской области выразил надежду на то, что при следующем разведении сил на линии разграничения на Донбассе "освободят Донецк" и процесс разведения сил завершится на границе Украины и Российской Федерации.

Как сообщалось, разведение сил и средств уже произошло на двух участках - №1 в районе поселка Станица Луганская и №2 в районе городе Золотое Луганской области. Украинская сторона ранее говорила о готовности приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское при условии отсутствия обстрелов в течение семи суток.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе - одно из условий проведения саммита "нормандской четверки".

Разведение должно происходить зеркально на расстоянии 1 км от линии разграничения сторон конфликта в Донбассе.

Украина ДНР Петровское

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