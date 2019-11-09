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Донецк завершил отвод своих сил из Петровского

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Самопровозглашенная Донецкая народная республика полностью завершила вывод подразделений из Петровского, сообщил в субботу представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня.

"Первый день устранения нарушений на участке разведения вблизи Петровского завершен. Ввиду незначительных нарушений с нашей стороны, вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен к 15:00", - сказал он в субботу журналистам.

Что касается украинской стороны, то, как сообщалось, ей потребуется трое суток на завершение вывода своих сил и средств.

"По сообщению наблюдателей Миссии, украинская сторона также заявила о завершении практических мероприятий на сегодняшний день. Однако им потребуется еще два дня на устранение всех нарушений", - пояснил представитель ДНР.

Как сообщалось, в субботу в населенных пунктах Богдановка и Петровское началось разведение сил и средств сторон конфликта в Донбассе.

В ДНР сообщили, что вывели из Петровского 14 человек личного состава, один автоматический гранатомет станковый, один крупнокалиберный пулемет.

Украинские военные, со своей стороны, намерены отвести с участка разведения №3 42 военнослужащих ВСУ, три боевых бронированных машины и 48 единиц стрелкового оружия.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе в Петровском должно завершиться 12 ноября.

Украина Донбасс ДНР Петровское

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