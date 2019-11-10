В Боливии пройдут внеочередные всеобщие выборы

Протесты против Эво Моралеса в Боливии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент Боливии Эво Моралес Айма объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, сообщает в воскресенье аргентинская пресса.

По ее данным, решение было принято после того, как наблюдатели от Организации американских государств распространили доклад, в котором содержатся факты, подтверждающие мошенничество в ходе президентских выборов, прошедших в Боливии 20 октября.

Моралес призвал снизить напряженность после того, как после выборов страну охватила волна протестов, сопровождаемая актами насилия и вандализма. "На нас на всех в Боливии лежит обязанность успокоиться", - сказал он.

О том, когда состоятся выборы, президент не сообщил.

Выборы и беспорядки в Боливии

По данным Высшего избирательного суда Боливии, Эво Моралес Айма на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а лидер "Гражданского сообщества" Карлос Меса - 36,51% голосов. Отрыв в более чем 10 процентных пунктов позволил объявить Моралеса победителем в первом туре.

Меса и его сторонники заявляют о фактах мошенничества и требуют проведения второго тура, не принимая результаты первого.

В ночь на 22 октября в Боливии начались беспорядки, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах.

В Организации американских государств и в ЕС полагают, что лучшим исходом для проведения ситуации в Боливии в норму стал бы второй тур выборов президента.

Моралес руководит Боливией с января 2006 года.