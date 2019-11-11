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Экс-президент Боливии сообщил о попытках его арестовать

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Боливии Эво Моралес сообщил в твиттере о незаконных попытках его ареста, а также о нападении на его дом.

"Объявляю миру и боливийскому народу, что представитель полиции публично объявил о том, что ему поручено исполнить приказ о незаконном задержании в отношении меня. Кроме того, группы преступников напали на мой дом. Путчисты подрывают верховенство права", - написал Моралес.

Ранее министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила о намерении полиции задержать Моралеса, объявившего об отставке.

Вслед за Моралесом в отставку подало все высшее руководство страны, включая вице-президента Альваро Гарисиа-Линеру и председателей двух палат парламента страны.

Об отставках было объявлено в городе Чиморе в департаменте Кочабамба, куда Моралес и его ближайшее окружение вылетели из Ла-Паса после того, как командующий армией Боливии Уильямс Калиман предложил президенту страны сложить полномочия.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес.

Боливия Эво Моралес

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