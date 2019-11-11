Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму зампредседателя сената

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - После отставки всего высшего руководства Боливии властные полномочия переходят ко второму заместителю председателя сената Боливии Жанин Аньес.

Ей предстоит провести чрезвычайную сессию парламента Боливии, на которой будут официально приняты отставки президента Эво Моралеса и вице-президента Альваро Гарсии-Линеры, а также председателей обеих палат парламента.

Кроме того, она должна будет согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

"Это обязанность, которую мне приходится взять на себя", - заявила Аньес в эфире боливийского телевидения.

10 ноября Эво Моралес сложил с себя полномочия президента. Вскоре с государственных постов также ушли большинство его сторонников: министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов и другие.

Кроме того, посты покинули губернаторы боливийских департаментов Бени, Кочабамба и Потоси, а также алькальды (главы городских администраций - ИФ) конституционной столицы страны Сукре, городов Оруро, Потоси - столиц одноименных провинций.

Сообщения об отставках продолжают поступать.

Незадолго до этого командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса сложить президентский мандат, а местное телевидение показало кадры вылета президентского самолета из боливийской столицы Ла-Пас.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Эво Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

10 ноября Моралес объявил о проведении в стране новых всеобщих выборов, а также о назначении нового состава Высшего избирательного суда (избирательной комиссии) Боливии, чтобы снизить напряженность в стране, но протесты это не остановило.

Моралес руководил Боливией с января 2006 года.