Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения фондовой конъюнктуры в Азии из-за резкого усиления напряженности в Гонконге и ослабления оптимизма в отношении торговой сделки США с Китаем; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2968,2 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1464,81 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 0,7%.

Доллар подрос до 63,93 рубля (+0,13 рубля).

Просели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "РусАла" (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), Сбербанка (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Россетей" (+0,3%), "Башнефти" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Мечела" (+0,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,1%).

Ситуация с торговой сделкой США-Китай

Индексы в США в пятницу, 8 ноября, выросли, достигнув новых рекордных максимумов, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, которые ослабили оптимизм в отношении торговой сделки Штатов с Китаем.

Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию.

"Китайцы хотят отмены пошлин. Но я ни на что не согласился. Китай хочет получить отмену хоть какой-то части. Они знают, что я не отменю пошлины полностью", - сказал Трамп журналистам перед вылетом в город Атланта. По его словам, китайская сторона хочет торгового соглашения намного больше, чем США.

В минувший четверг, 7 ноября, сообщалось, что официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил, что Китай и США договорились о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора.

Представитель американского Минторга сообщил агентству Bloomberg, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Ранее в этом месяце США и Китай объявили о заключении промежуточного торгового соглашения, в случае подписания которого США, как ожидается, не будут вводить новые пошлины против КНР с 15 декабря, как было ранее объявлено.

Между тем возобновившиеся опасения относительно способности Китая и США урегулировать торговые противоречия не смогли свести на нет ралли фондового рынка.

Улучшению настроений участников рынка на прошлой неделе также способствовала корпоративная отчетность. Результаты 74% из 452 компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже отчитались о результатах, превзошли ожидания, согласно данным FactSet.

Усиление напряженности в Гонконге

Вместе с тем, в понедельник снижается фондовая Азия (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) на фоне резкого усиления напряженности в Гонконге, где уже более пяти месяцев продолжаются массовые протесты.

Полиция Гонконга в понедельник использовала против демонстрантов боевое оружие, в результате чего один из протестующих получил ранение, сообщают местные СМИ. Рано утром в понедельник была прервана работа на некоторых линиях метро, районы вокзалов и торговых центров патрулируются силами правопорядка. Протестующие использовали баррикады, чтобы блокировать дороги через финансовый центр. Накануне, 10 ноября, полиция применила против участников протестных выступлений слезоточивый газ.

Протесты в Гонконге начались в связи с намерением властей внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений. Принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено, однако протестные акции продолжились с новыми требованиями, в частности, о введении в административном районе системы прямых выборов руководства.

Статданные из Китая, обнародованные в минувшие выходные, показали, что инфляция в стране в октябре ускорилась до максимума с января 2012 года на фоне скачка цен на свинину, тогда как цены производителей упали максимальными темпами более чем за три года.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 3,8% в годовом выражении после подъема на 3% в сентябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в октябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,9%, как и в сентябре.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце подскочила на 15,5% - максимальными темпами с 2008 года. Рост цен на свинину продолжился восьмой месяц подряд, в октябре они взлетели на 101,3%, поскольку эпидемия африканской чумы свиней (АЧС) существенно сократила поголовье свиней в стране.

Дешевеющая нефть

Нефть утром в понедельник дешевеет на фоне неоднозначных сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, а также усиления напряженности в Гонконге, ослабившей интерес инвесторов к рискованным активам. Рост цен отмечался вечером в пятницу на статистике Baker Hughes, а утром в понедельник цена Brent находится все еще на $0,3 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 8 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $61,85 за баррель (-1,1% и +0,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $56,64 за баррель (-1,1% и +0,2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 1,9%.

Тем временем, данные нефтесервисной компании Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу, указали на продолжающееся ослабление буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок на прошлой неделе снизилось третью неделю подряд - на 7 единиц - до 684 установок.

Что говорят аналитики

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром возможно продолжение коррекции вниз по индексу РТС - спрос на развивающихся рынках в целом оказался под давлением на фоне обострения политической ситуации в Гонконге. Кроме того, активность нерезидентов в течение дня может оказаться низкой, поскольку в США торги пройдут в ограниченном режиме в связи с празднованием Дня ветеранов. На валютном рынке в начале торгов возможно тестирование долларом отметки 64 руб./$1 на фоне его укрепления к корзине мировых валют.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, в понедельник большинство индексов азиатско-тихоокеанского региона снижается, в лидерах отката китайский и гонконгский рынок во многом из-за событий в Гонконге (полиция применила против демонстрантов боевое оружие). В США в понедельник банковский выходной, приуроченный ко Дню ветеранов - биржевые площадки будут работать, но, вероятно, активность торгов будет пониженной.

В целом текущая торговая неделя представляет интерес в первую очередь выступлениями различных официальных лиц. Во вторник президент США Трамп выступит в экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания (в преддверии выборов 2016 года именно на этой площадке Трамп представил экономическую программу первого президентского срока).

Помимо этого, в среду и четверг состоятся два выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед объединенным экономическим комитетом Сената и бюджетным комитетом Палаты Представителей. Вряд ли выступления Пауэлла дадут четкий ориентир в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, но его риторика все же может оцениваться на твердость позиции сохранения ставки неизменной при отсутствии экономических сюрпризов. На данный момент фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на декабрьском заседании всего в 7%, и базовый сценарий по фьючерсам предполагает сохранение ставки неизменной вплоть до сентябрьского заседания 2020 года.

Для рынка акций РФ в понедельник базовым сценарием является проторговка индексом МосБиржи середины диапазона 2950-3000 пунктов с рисками отката в нижнюю половину. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь, представление "Газпромом" новой дивидендной политики 28 ноября), полагает Поддубский.