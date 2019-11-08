Протестующие в Гонконге собрались начать общегородское пикетирование

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Организаторы протестов в Гонконге в пятницу призвали провести массовое пикетирование после того, как стало известно о смерти студента, раненного в ходе столкновений демонстрантов с полицией.

В прошлые выходные молодой человек в ходе выступлений был найден на автостоянке в тяжелом состоянии. В пятницу больница, куда его доставили без сознания, сообщила о его кончине.

В то же время, представитель Канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин назвала протестующих в Гонконге "бандитами" после того, как лояльный пекинским властям законодатель был ранен ножом. По ее словам, это было "не только серьезным преступным актом, но и актом насилия в чистом виде".

Правительство Китая поддерживает меры, которые администрация Гонконга принимает, чтобы прекратить насилие и навести порядок в городе, сказал заместитель накануне премьера Госсовета КНР Хань Чжэн.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил работу администрации Гонконга и заявил о высокой степени доверия к ее главе Кэрри Лэм.

В Гонконге уже около пяти месяцев продолжаются массовые выступления. Поводом послужило намерение властей города изменить закон об экстрадиции, что позволило бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

Из-за протестов принятие этих поправок было отложено, однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности, введения в административном районе системы прямых выборов руководства.