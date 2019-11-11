Поиск

Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мексика готова предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард в своем твиттере.

"В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу", - написал Эбрард.

До этого он опубликовал твит, в котором назвал происходящее в Боливии "военной операцией", которую Мексика отвергает.

"Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", - добавил он.

При этом ранее министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо в своем твиттере сообщила о намерении полиции задержать Моралеса.

"Боливийская полиция незаконно намеревается задержать Эво Моралеса. Мы сообщаем миру об этом сумасшествии", - написала она.

После призыва вооруженных сил 10 ноября Эво Моралес сложил с себя полномочия президента. Вскоре с государственных постов также ушли большинство его сторонников: министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов, а также губернаторы ряда боливийских департаментов и другие чиновники.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.

Боливия Эво Моралес

Новости по теме

Новости

Адвокат подозреваемого по делу Вороненкова убит во время охоты на Украине

Парнас по указанию Джулиани предупредил Киев о заморозке военной помощи США

Парнас по указанию Джулиани предупредил Киев о заморозке военной помощи США

Руководители Высшего избирательного суда Боливии взяты под стражу

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму зампредседателя сената

Высшее руководство Боливии ушло в отставку вслед за президентом

Россия останется в Договоре по открытому небу в случае выхода из него США

Ни одна партия не набрала абсолютного большинства на выборах в Испании

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке

Президент Боливии покинул столицу страны

Глава вооруженных сил Боливии призвал президента уйти в отставку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');