Мексика предложила убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мексика готова предоставить убежище экс-президенту Боливии Эво Моралесу, сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард в своем твиттере.

"В соответствии со своей традицией предоставления убежища и невмешательства Мексика приняла 20 видных деятелей исполнительной и законодательной власти Боливии на территории посольства в Ла-Пасе. Если будет решено, мы также предоставим убежище Эво Моралесу", - написал Эбрард.

До этого он опубликовал твит, в котором назвал происходящее в Боливии "военной операцией", которую Мексика отвергает.

"Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет", - добавил он.

При этом ранее министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо в своем твиттере сообщила о намерении полиции задержать Моралеса.

"Боливийская полиция незаконно намеревается задержать Эво Моралеса. Мы сообщаем миру об этом сумасшествии", - написала она.

После призыва вооруженных сил 10 ноября Эво Моралес сложил с себя полномочия президента. Вскоре с государственных постов также ушли большинство его сторонников: министр топливных ресурсов, министр по делам планирования, заместитель министра гражданской безопасности, заместитель министра финансов, а также губернаторы ряда боливийских департаментов и другие чиновники.

Вся полнота власти в Боливии перешла ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес. Ей предстоит придать официальный характер всем поступившим прошениям об отставках и созвать внеочередные выборы.

В Боливии после президентских выборов 20 октября, победу на которых одержал Моралес, начались акции протеста. Протестующие обвинили власти страны в мошенничестве на выборах, позднее это подтвердил доклад наблюдателей Организации американских государств.