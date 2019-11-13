Alibaba подала заявку на листинг в Гонконге

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Alibaba Group Holding подал заявку на получение листинга на Гонконгской фондовой бирже. В заявлении компании, направленном Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), говорится, что Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) останется для холдинга приоритетной площадкой.

Ранее стало известно, что Гонконгская биржа одобрила вторичное размещение акций (SPO) Alibaba.

На прошлой неделе Bloomberg сообщил, что китайская компания планирует разместить на Гонконгской фондовое бирже $10-15 млрд и ожидает слушаний по листингу на бирже, обязательных для размещающих акции в Гонконге компаний.

В 2014 году Alibaba привлекла $25 млрд за счет первичного размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории. Акции компании на NYSE подорожали на четверть за последний год, ее капитализация превышает $488 млрд.

Ранее сообщалось, что Alibaba намечала SPO в Гонконге на август, но затем отложила его из-за протестов, отсутствия политической стабильности и шаткой ситуации с экономикой региона.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Протесты в Гонконге, которые начались в июне, продолжаются до сих пор. В ноябре ситуация в городе обострилась, полиция начала применять против демонстрантов огнестрельное оружие, протестующие стали координироваться мелкими группами и блокировать движение транспорта в разных районах города. В частности, 13 ноября в городе закрылось рекордное количество отделений банков - 250.