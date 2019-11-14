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Эрдоган вернул Трампу его письмо, содержавшее призыв "не быть дураком"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вернул своему американскому коллеге Дональду Трампу письмо, направленное ему президентом США перед турецкой операцией в Сирии.

Вторжение Турции в Сирию

"Это письмо я вернул уважаемому президенту", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне.

Ранее в СМИ было опубликовано письмо, в котором Трамп призвал турецкого коллегу "не быть дураком" и отказаться от операции против курдов в Сирии. В противном случае президент США угрожал "разрушить турецкую экономику". Подлинность письма впоследствии подтвердил Белый дом.

По сообщению "Би-би-си", Эрдоган выбросил это письмо в мусорную корзину.

Письмо датировано 9 октября. Именно в этот день вооруженные силы Турции начали на севере Сирии операцию "Источник мира", главная цель которой - вытеснить курдских ополченцев, составляющих ядро Сирийских демократических сил (СДС), из приграничных районов.

Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган США Турция

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