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Адвокат, работавший на Трампа, будет защищать интересы американских партнеров Коломойского

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Марк Касовиц, нью-йоркский адвокат, работавший на президента США Дональда Трампа на протяжении многих лет, недавно подписал контракт на защиту американских деловых партнеров украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.

Агентство уточняет, что Касовиц представляет интересы соответчиков Коломойского по гражданским искам в США, где их обвиняют в выводе миллиардов долларов из украинского банка и использовании этих средств для покупки офисных зданий и бизнеса в США.

Отмечается, что сам Коломойский также находится под следствием ФБР и федеральной прокуратуры США.

Коломойский - основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", а также контролирует медиагруппу "1+1 медиа". С 2012 года телесеть транслирует "Вечерний квартал" - юмористическое телешоу "Студии Квартал-95". Долгое время актером и руководителем шоу выступал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Марк Кассовиц Дональд Трамп Игорь Коломойский

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