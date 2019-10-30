Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Крайне маловероятно, что администрация сможет провести переговоры по серьезному новому соглашению о контроле над вооружениями, которое будет касаться этих сложных вопросов, до истечения срока действия СНВ-3 в феврале 2021 года", - говорится в письме законодателей Помпео.

"В течение 16 месяцев, оставшихся до истечения срока действия нынешнего договора, мы призываем администрацию, вместо этого, направить свою энергию на продление СНВ-3, гарантируя тем самым дальнейшую стратегическую стабильность между США и Россией", - добавляют они.

Кроме того, Энгел и Менендес выразили обеспокоенность тем, что в госдепе на данный момент нет подтвержденных Сенатом высокопоставленных чиновников, которые смогли бы возглавить переговоры по контролю над вооружениями.

"Отсутствие высшего руководства и недостаток информации, поступающей от администрации по этим критическим вопросам безопасности, вызывают тревогу и оставляют нас глубоко обеспокоенными тем, что в ближайшем будущем стратегические ядерные системы России не будут абсолютно ничем ограничены и что США потеряют ключевые знания о российском ядерном арсенале", - отметили конгрессмены.

Они призвали Помпео как можно скорее проинформировать Конгресс о разработке и реализации стратегии по обеспечению стратегической стабильности в отношениях между США и Россией.

"Мы хотим тесно сотрудничать с вами в целях продления действия СНВ-3 и обеспечения того, чтобы мы сохраняли прочные, поддающиеся проверке ограничения в отношении российских ядерных сил", - заключили Энгел и Менендес.