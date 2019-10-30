Поиск

Законодатели США призвали Помпео продлить СНВ-3

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета по международным отношениям Сената Боб Менендес призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Крайне маловероятно, что администрация сможет провести переговоры по серьезному новому соглашению о контроле над вооружениями, которое будет касаться этих сложных вопросов, до истечения срока действия СНВ-3 в феврале 2021 года", - говорится в письме законодателей Помпео.

"В течение 16 месяцев, оставшихся до истечения срока действия нынешнего договора, мы призываем администрацию, вместо этого, направить свою энергию на продление СНВ-3, гарантируя тем самым дальнейшую стратегическую стабильность между США и Россией", - добавляют они.

Кроме того, Энгел и Менендес выразили обеспокоенность тем, что в госдепе на данный момент нет подтвержденных Сенатом высокопоставленных чиновников, которые смогли бы возглавить переговоры по контролю над вооружениями.

"Отсутствие высшего руководства и недостаток информации, поступающей от администрации по этим критическим вопросам безопасности, вызывают тревогу и оставляют нас глубоко обеспокоенными тем, что в ближайшем будущем стратегические ядерные системы России не будут абсолютно ничем ограничены и что США потеряют ключевые знания о российском ядерном арсенале", - отметили конгрессмены.

Они призвали Помпео как можно скорее проинформировать Конгресс о разработке и реализации стратегии по обеспечению стратегической стабильности в отношениях между США и Россией.

"Мы хотим тесно сотрудничать с вами в целях продления действия СНВ-3 и обеспечения того, чтобы мы сохраняли прочные, поддающиеся проверке ограничения в отношении российских ядерных сил", - заключили Энгел и Менендес.

США СНВ-3

Новости по теме

Новости

Апелляционный суд США не дал передать Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Евросовет принял решение о продлении срока Brexit

Евросовет принял решение о продлении срока Brexit

Сотни людей устроили в Киеве митинг против отвода украинских сил в Донбассе

Россия выполнила все обязательства по сочинскому меморандуму по Сирии

Отвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочно

Отвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочно

В ДНР заявили, что стороны конфликта согласовали дату разведения сил в Петровском

Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ

Трамп заявил об уничтожении первого претендента на руководство в ИГ

Взрыв произошел в Сирии перед встречей военных полицейских из РФ с турками

Ученые подвергли критике статью Nature о прародине человечества в Южной Африке

Ученые подвергли критике статью Nature о прародине человечества в Южной Африке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');