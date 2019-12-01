Горбачёв призвал мир избегать как "холодной", так и "горячей" войны

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Мировому сообществу следует предпринять усилия, чтобы воспрепятствовать конфликтам, способным привести к гибели всей цивилизации, заявил в интервью CNN бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

"Политики и различные деятели понимают, что нужно избежать новой холодной войны. Такая холодная война может привести и к "горячей" войне, которая уничтожит всю нашу цивилизацию. Этого нельзя допустить", - сказал он.

Кроме того, бывший президент СССР выразил тревогу по поводу прекращения действий ряда соглашений между Россией и США по контролю над вооружениями.

"Это первые шаги к разрушению того, что разрушать не следует ни в коем случае. Так что если эта тенденция (отказ от договоренностей - ИФ) сохранится, то возможен любой сценарий развития событий. Это недопустимо", - добавил Горбачев.

2 августа США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в ответ Россия заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Затем экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон усомнился в том, что США и Россия продлят договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3). При этом американские законодатели призвали госсекретаря США Майка Помпео продлить СНВ-3.

Кроме того, 8 октября 2019 года стало известно, что Белый дом рассматривает выход из Договора по открытому небу (ДОН). В российском МИДе в связи с этим заявляли, что Москва останется в ДОН в случае выхода из него США.