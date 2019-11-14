Рынок акций РФ в четверг снизился пятый раз подряд вслед за "Газпромом"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вслед за мировыми фондовыми площадками из-за неопределенности с торговыми переговорами США и Китая, индексы МосБиржи и РТС опустились пятые торги подряд, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Газпрома" .

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2922,45 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1436,98 пункта (-0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,9%.

Доллар просел до 64,07 рубля (-0,28 рубля).

Акции "Газпрома" по итогам торгов подешевели до 248,34 рубля (-1,4%), объем торгов достиг 31,769 млрд рублей.

Днем бумаги концерна падали на 2,8%, отыгрывая новости среды о том, что концерн отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потери денег в результате атак "Нафтогаза Украины", о чем сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Юристы, занимающиеся организацией сделки, не смогли дать полную гарантию того, что привлеченные средства не будут потеряны. Вместе с тем источник не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может привлечь финансирование и в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена, все документы и информационные материалы в наличии.

Вечером поддержку бумагам "Газпрома" оказал неплохой отчет за 9 месяцев по РСБУ (чистая прибыль выросла на 10%, до 434,937 млрд рублей - максимум за 6 лет), что спровоцировало отскок бумаг вверх и удержало индекс МосБиржи от провала ниже рубежа 2900 пунктов.

Подешевели также акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,9%), "Распадской" (-2,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-2,5%), "Интер РАО" (-2,2%), "Мечела" (-2%), "ФСК ЕЭС" (-1,8%), "Ростелекома" (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1%), "Северстали" (-1%).

Подросли акции "Аэрофлота" (+1,2%), "Башнефти" (+0,9%), "Яндекса" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "РусГидро" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в четверг подешевели акции ПАО Банк "Кузнецкий" (-24%), "префы" "ОМЗ" (-16%), акции "ЮТэйр" (-8,7%), "МРСК Северного Кавказа" (-3,6%), "МРСК Волги" (-3,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (-3,1%).

Выросли акции "Селигдара" (+14%), "Кубаньэнерго" (+11,4%), ПАО "Белуга" (+4%), АО "Русолово" (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,662 млрд рублей (из них 8,161 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Ситуация в Азии и США

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%), "минусуют" Европа (DAX, FTSE просели на 0,3-0,6%) и наметилась коррекция после роста в Штатах (индекс S&P 500 просел на 0,1%) на сохраняющихся опасениях относительно торговых переговоров США и Китая, а также новой порции статистики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил накануне, что текущий курс политики Федрезерва, вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания. Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

ВВП Японии в III квартале замедлил темпы роста до 0,2% (минимум за год) на фоне сокращения объемов экспорта в результате торгового спора США и Китая, а также конфликта Японии с Южной Кореей. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем ВВП Японии на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Китае темпы роста промышленного производства и розничных продаж замедлились в октябре: промпроизводство увеличилось на 4,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 5,8% в сентябре, розничные продажи выросли на 7,2% (7,8% в сентябре).

Сделка Вашингтона и Пекина

Источники СМИ сообщили, что торговые переговоры США и Китая вновь оказались в подвешенном состоянии, поскольку стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ряду важных вопросов.

По данным источников The Wall Street Journal, Пекин не хочет включать в текст соглашения точный объем сельскохозяйственных товаров, которые он обязуется выкупать в рамках договоренностей по первому этапу урегулирования торгового спора.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что, в соответствии с достигнутыми договоренностями, Китай будет закупать сельхозпродукцию на сумму до $50 млрд в год.

Источники Bloomberg отмечают, что КНР недовольна требованием Вашингтона предоставлять данные о ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных целевых показателях закупки сельхозпродукции в США.

Между тем Главное таможенное управление (ГТУ) КНР сообщило в четверг, что Китай снимает ограничения на импорт мяса птицы из США. Согласно сообщению, ГТУ разрешит импорт в КНР продукции поставщиков, которые выполнят соответствующие требования.

Такой шаг сделан в ответ на аналогичное решение Минсельхоза США, разрешившего ранее китайским компаниям поставлять мясо птицы в Штаты.

Дорожающая нефть

Нефть в четверг подросла на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за неделю на 0,541 млн баррелей; Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,65 выше уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $63,02 за баррель (+1% и +0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $57,67 за баррель (+1% и +0,6% в среду).

Вышедшие в 19:00 по московскому времени данные Минэнерго США показали рост запасов нефти на 2,22 млн баррелей при прогнозах увеличения на 1-1,5 млн баррелей, при этом также выросли резервы бензина при прогнозах сокращения.

Поддержку рынку нефти накануне, 13 ноября, оказали заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что организация считает возможным "резкое снижение прогноза добычи нефти" странами, не входящими в картель, в следующем году. ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

Мнения экспертов

По словам эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, утром многие рисковые активы находились под давлением негативной статистики по китайской экономике, но вышедшие затем данные по ВВП ЕС и Германии за III квартал превысили ожидания, несколько улучшив экономический фактор.

Тем не менее, внешнеторговая неопределенность сохраняется из-за новостей о разногласиях между США и Китаем по объему обязательств, связанных с закупкой Пекином американской сельхозпродукции, а также по размеру пошлин, которые предполагается снять при подписании первого этапа торговой сделки и срокам их отмены.

Российские индексы в течение торгов из-за падавшего "Газпрома" обновляли 2-недельные минимумы, после чего к закрытию отскочили вверх, отыграв большую часть потерь. Таким образом, рынок продолжает демонстрировать относительную слабость, что может объясняться высокой долей участников, сокращающих "длинные" позиции в акциях, считая, что с текущих уровней краткосрочный потенциал их роста ограничен, а риски более глубокой нисходящей коррекции превалируют, считает эксперт.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, сообщение Wall Street Journal о том, что до подписания первого этапа торгового соглашения между Китаем и США необходимо устранить несколько препятствий, не стало сюрпризом для глобальных рынков, но подпортило настрой инвесторов. Между тем, нефть Brent поднялась к максимуму более чем за неделю, главным фактором поддержки стало заявление ОПЕК о возможном резком падении добычи сланцевой нефти в мировом масштабе. В четверг ожидается выступление представителей крупнейших центробанков, в том числе председателя Федрезерва США Пауэлла.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в четверг скорректировались вверх металлы и золото, что поддержало котировки акций "Норникеля" (+0,02%). Акции "Газпрома" продолжили снижение, хотя накануне германский Бундестаг продлил на год исключения для проектов, которые не подпадают под третий пакет европейской энергетической инициативы. То есть, компания сможет задействовать весь объем "Северного потока 2" для поставки своего газа. Совет директоров "Татнефти" созывает внеочередное собрание акционеров, чтобы утвердить дивиденды за 9 месяцев: в частности, к 40,11 рубля, выплаченным на акцию за I полугодие, акционеры получат выплату еще 24,36 рубля (рекомендованная дата закрытия реестра под дивиденды - 30 декабря).

Совет директоров ММК утвердил новую дивидендную политику, согласно которой акционерам будут выплачиваться дивиденды по итогам каждого квартала из расчета 100% от свободного денежного потока при условии соотношения чистого долга к EBITDA ниже 1,0x. Если же соотношение будет выше, то выплаты составят не менее 50% от свободного денежного потока.

В Европе продолжают сомневаться в исходе переговоров США-КНР на фоне требований США более твердых заявлений по поводу технологического шпионажа, а также ожиданий КНР по поводу поэтапной отмены принятых импортных пошлин.

Нефть выросла на данных API и заявлений ОПЕК о том, что в 2020 году добыча сланцевой нефти в США может сократиться. Например, проблемы Chesapeake Energy (ее акции упали до 20-летних минимумов после очередного убыточного квартального отчета, компании грозит банкротство - прим. ИФ) являются лишь вершиной айсберга в сланцевой отрасли. По сути, многие средние и малые компании, занимающиеся добычей на сланцевых месторождениях, имеют столь же сильный уровень закредитованности. Из-за существенной кредитной нагрузки они вынуждены сокращать свои издержки, что отражается и на буровой активности, которая существенно снижается в текущем году, отмечает аналитик.

Спикер Минторга Китая Гао Фень вновь заявил о том, что переговоры с США идут интенсивно и главным условием их успеха должен стать план поэтапной отмены импортных пошлин. Следующим должен заговорить Трамп, который испортил оптимистам финиш прошлой недели. Впрочем, ожидания на рынках все же достаточно оптимистичные, что подтверждает очень скромная коррекция многих индексов, считает Кочетков.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что поддерживающим фактором для рынка нефти выступают разговоры о возможном замедлении роста добычи в сланцевом секторе США в следующем году. Нефть Brent с начала октября находится в краткосрочном и среднесрочном восходящем тренде, который сохраняет свою актуальность до закрепления ниже $62 за баррель. Текущая ситуация напоминает фигуру "восходящий треугольник" с верхней границей у недавнего максимума $63,33 за баррель. Его пробой может нацелить котировки на тестирование $65 за баррель и спровоцировать ускорение роста, полагает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС не удержали поддержки 2930 и 1440 пунктов соответственно. Рынок по-прежнему находится в стадии краткосрочной нисходящей коррекции, которую удастся завершить лишь в случае значимого оптимизма из-за рубежа или корпоративных новостей, считает Кожухова.