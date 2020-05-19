Гепрокуратура Киргизии назвала экс-президента причастным к убийству спецназовца

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Киргизии считают экс-президента страны Алмазбека Атамбаева причастным к убийству спецназовца во время столкновений в селе Кой-Таш под Бишкеком 7 августа 2019 года, сообщает пресс-служба киргизской Генпрокуратуры республики во вторник.

"В ходе следствия были проведены необходимые следственные мероприятия, в частности допросы лиц, признанных потерпевшими по делу, осмотры места происшествия, следственный эксперимент, назначены экспертизы (судебно-медицинские, биологические, медико-криминалистические, баллистические), изъяты вещественные доказательства, совокупностью которых установлена причастность Алмазбека Атамбаева и Каната Сагымбаева (бывший телохранитель Атамбаева) к убийству Усенбека Ниязбекова и покушению на убийство других потерпевших", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что следствием установлено, что Ниязбеков был смертельно ранен выстрелом из СВД, принадлежащей Атамбаеву.

"Экспертиза доказала, что по отверстиям входа и выхода пули - это пули калибра 7.62 мм, и остатки пули на бронежилете и одежде Ниязбекова, содержащие свинец, свидетельствуют о том, что выстрел произведен из охотничьего ружья, то есть СВД, принадлежащей Атамбаеву", - говорится в заявлении Генпрокуратуры Киргизии.

7 августа 2019 года в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.

Атамбаеву были предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в убийстве, организации насильственного захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. Он также является главным фигурантом уголовного дела по незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.

3 марта Первомайский районный суд Бишкека в закрытом режиме начал предварительные слушания по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа. В деле более 80 томов, засекречены четыре из них, где есть показания руководителей силовых ведомств.

В списке обвиняемых, кроме Атамбаева, значатся бывший советник экс-президента республики Фарид Ниязов, бывший депутат парламента Киргизии Равшан Жээнбеков, два депутата парламента страны от фракции Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) - Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, зампред СДПК Кундуз Жолдубаева, бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.

Генпрокуратура Киргизии ранее вручила подозреваемым обвинительные акты в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на насильственный захват власти", "угроза или насилие в отношении представителя власти", "воспрепятствование деятельности следователя", "захват заложников", "массовые беспорядки", "убийство", "покушения на убийство", "незаконный оборот оружия" Уголовного кодекса республики.

Фигурантам дела также предъявлены обвинения по статьям "хищение или вымогательство огнестрельного оружия", "угроза и насилие в связи с досудебным производством" УК Киргизии.