В Киргизии начали рассматривать законность лишения экс-президента неприкосновенности

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Конституционной палате Киргизии началось рассмотрение обращения сторонников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева о незаконном лишении его неприкосновенности, сообщает в среду корреспондент "Интерфакса"

До начала рассмотрения обращения депутат парламента Киргизии Ирина Карамушкина рассказала "Интерфаксу", что не ждет положительного решения от Конституционной палаты.

"Закон не имеет обратной силы, нарушен основной принцип при принятии поправок в закон "О внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента". К сожалению, это сделали депутаты", - сказала депутат

"Я не жду положительного решения, так как председатель Конституционной палаты Карыбек Дуйшеев ранее работал советником экс-спикера парламента Асылбека Жээнбекова, который является родным братом президента Сооронбая Жээнбекова. Народ не верит власти и депутатскому корпусу. Парламент не имеет права защищать законность в стране, так как дал власти возможность нарушать законные принципы", - отметила Карамушкина.

В свою очередь юрист Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Нурбек Касымбеков надеется, что Конституционная палата обеспечит верховенство Конституции и повернет страну в правовое русло.

Заседание началось с ходатайства адвоката Нурбека Токтакунова об отводе председательствующему судье Карыбеку Дуйшееву из-за того, что он работал советником Асылбека Жээнбекова.

"Он не может быть беспристрастным при рассмотрении дела", - сказал Токтакунов.

Предметом обращения в Конституционную плату стали пункт б части 8 статьи 1 и статья 2 закона, которые гласят, что экс-президент Киргизии не должен занимать политические, специальные государственные должности в органах государственной власти, а также занимать должности в руководящих органах политической партии либо иным образом участвовать в деятельности партии. В случае несоблюдения экс-президентом ограничений, установленных законом, по представлению генерального прокурора прекращается предоставление ему всех гарантий, а также материальное и иное обеспечение за счет средств республиканского бюджета.

16 мая президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О внесении изменений в закон о гарантиях деятельности президента", который предусматривает возможность лишения иммунитета экс-президента страны и привлечения его к уголовной ответственности.

27 июня депутаты парламента Киргизии большинством голосов приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых Генеральная прокуратура нашла признаки коррупции, что лишает его иммунитета от уголовного преследования.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, к которым может быть причастен Атамбаев, указывались: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.

20 августа арест Атамбаева был продлен до 26 октября. Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.

СДПК, основанная Атамбаевым, является одной из старейших партий в республике. В начале 2019 года партия заявила о переходе в оппозицию. После принятия парламентом страны в апреле поправок в закон о гарантиях экс-президента, согласно которым бывший глава государства при продолжении политической деятельности лишается статуса экс-президента, Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год.