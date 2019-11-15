Временный президент Боливии посчитала нужным отдать Моралеса под суд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывшего президента Боливии Эво Моралеса следует привлечь к суду, если он вернется в страну, заявила телеканалу BBC временный президент Жанин Аньес.

"Он должен предстать перед судом, так как Эво Моралес трусливо бежал из страны. Он знает, что должен держать ответ перед судебной системой нашей страны", - сказала Аньес.

"Он нарушил все процедуры предоставления убежища, открыто участвуя в политике, что не разрешено тому, кому предоставляют убежище", - добавила Аньес.

Ранее Аньес заявляла, что сторонники "Движения к социализму" Моралеса смогут принять участие во внеочередных всеобщих выборах, однако лидеры движения к ним допущены не будут.

Моралес, а затем и все высшее руководство Боливии объявили об отставке 10 ноября после 19 дней протестов в стране из-за прошедших в октябре президентских выборов. После отставки Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды Аньес осталась первой в очереди из тех, кто мог взять мандат на руководство государством.

Депутаты - сторонники Моралеса бойкотировали чрезвычайное заседание парламента Боливии, на котором была предпринята попытка юридически оформить отставки руководства страны. Они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум. Однако в ночь на 13 ноября по московскому времени Аньес все же приняла полномочия временного главы боливийского государства.

Теперь в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти. Выборы должны пройти в 90-дневный срок.

Моралес, которому Мексика предоставила убежище, назвал приведение к власти Аньес утверждением государственного переворота.