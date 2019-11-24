Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов в стране

Митинг в городе Эль-Альто с призывом прекратить насилие в Боливии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Обе палаты законодательного собрания Боливии проголосовали за законопроект о проведении новых всеобщих выборов в этой стране, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Документ будет передан временному президенту Боливии Жанин Аньес, которая, как ожидается, подпишет его в воскресенье в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Законопроект также аннулирует результаты президентских выборов 20 октября. Кроме этого, документ запрещает лицам, уже отбывшим два срока на руководящем посту, выставлять свою кандидатуру на эту же позицию. Таким образом, уточняют СМИ, подобная мера лишает возможности экс-президента Боливии Эво Моралеса снова избираться на должность лидера страны.

Позднее боливийский парламент должен будет согласовать новый состав верховного избирательного суда из семи человек - после того, как прежние члены суда были лишены должностей из-за обвинений в махинациях с результатами октябрьских выборов.

Ситуация в Боливии

Обстановка в Боливии обострилась после выборов главы государства. Выборы состоялись 20 октября, победителем на них был объявлен действующий президент: представитель "Движения к социализму" Эво Моралес.

Его основной соперник Карлос Меса и его сторонники заявили о фактах мошенничества, отказались признавать итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. На этом фоне в стране активизировалось протестное движение, во многих городах произошли потасовки между сторонниками и противниками Моралеса, а также столкновения с полицией.

10 ноября после призыва командующего вооруженными силами Боливии Уильямса Калимана, Моралес объявил об отставке и вскоре покинул Боливию, уехав в Мексику, которая предоставила ему убежище.

В сложившейся ситуации, согласно конституции, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму".