Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 ноября

Возвращение Берга в Норвегию, годовщина протестов "желтых жилетов", поражение сборной РФ в матче отбора Евро-2020

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Процесс возвращения задержанных Россией украинских кораблей на завершающем этапе, подтвердил советник президента Украины Андрей Ермак. О "принципиальном решении вернуть" бронекатера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" до саммита в "нормандском формате" ранее сообщил "Коммерсантъ", но в МИД РФ отказались связывать возможную передачу кораблей Украине и саммит "четверки".

- Осужденный в России за шпионаж Фруде Берг вернулся в Норвегию. Он прилетел из Вильнюса в Осло, где его встречали жена и дочь, сообщил адвокат Берга. По его словам, Берг планирует появиться перед журналистами на следующей неделе на пресс-конференции и до этого момента общаться со СМИ не будет.

- 30 тысяч "желтых жилетов" вышли на улицы Франции в годовщину начала протестов. Акции вновь сопровождались беспорядками, за участие в которых были задержаны почти 150 человек.

- Сборная России крупно уступила Бельгии в матче отбора на Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 1:4. При этом обе команды ранее досрочно обеспечили себе путевки на Евро: победа в Петербурге обеспечила Бельгии первое место в группе, Россия занимает вторую строчку. Также по итогам субботних матчей на Евро-2020 пробились Германия, Нидерланды, Хорватия и Австрия.