Осужденный в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Норвежец Фруде Берг, приговоренный в России к 14 годам колонии и впоследствии помилованный, вернулся на родину, сообщает норвежское издание NRK.

Отмечается, что самолет с Бергом на борту прилетел в Осло из Вильнюса. Адвокат норвежца Брюнульф Риснис подтвердил, что тот был на борту. На родине его встречали жена и дочь.

"Он счастлив вернуться, особенно тому, что наконец увиделся с семьей. Он уже встретил свою жену и дочь в Осло", - сообщил адвокат Берга.

Риснис добавил, что на следующей неделе его клиент планирует появиться перед журналистами на пресс-конференции. До этого момента Берг не намерен общаться с представителями СМИ.

15 ноября Россия передала Берга норвежским властям. В канцелярии премьера Норвегии пояснили, что Берга доставили из РФ в Литву.

Освобождение Берга было произведено в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой. Обмен состоялся в пятницу на российско-литовской границе.

Берга задержали в Москве в декабре 2017 года. Мосгорсуд 16 апреля 2019 года приговорил его к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж.

По версии следствия, вышедший на пенсию инспектор погранслужбы Норвегии собирал информацию о российских атомных подлодках для норвежской разведки за деньги. Данные он намеревался получить от сотрудника российского оборонного предприятия, который действовал под контролем российских спецслужб.

Защита настаивала, что Берг "не был осведомлен о тех событиях, в которые он был втянут".

В октябре адвокат Берга сообщил, что норвежец подал прошение о помиловании, которое Московская комиссия по помилованию рекомендовала президенту удовлетворить.