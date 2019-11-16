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В МИД РФ отвергли договоренность вернуть Украине корабли до нормандского саммита

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в результате инцидента в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в "нормандском формате", заявили "Интерфаксу" в субботу в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники сообщила, что "принято принципиальное решение вернуть эти суда", и что стороны согласовывают дату и точное время передачи этих кораблей. Издание отмечало, что "проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря".

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В ФСБ РФ характеризовали инцидент как провокацию. Также российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. По мнению властей Украины, РФ, задержав ее корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

В результате керченского инцидента были задержаны 24 украинских моряка. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения (ч. 3 ст. 322 УК РФ). 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами моряков вернули на Украину.

МИД РФ Украина Керченский пролив

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