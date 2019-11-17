В Гонконге в ходе протестов полицейского ранили стрелой

Столкновения с полицией возле Политехнического университета в Гонконге Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Офицер полиции получил ранение стрелой в ходе акций протеста в Гонконге, сообщает в воскресенье газета The South China Morning Post.

Стрела попала полицейскому в голень, его отправили в больницу.

В воскресенье стычки между полицией и протестующими в Гонконге проходят в районе Политехнического университета. Полиция применяет против активистов слезоточивый газ и водометы. Протестующие, в свою очередь, забрасывают кирпичами служащих, расчищающих заблокированные дороги возле университета.

Власти Гонконга сообщили, что в понедельник, 18 ноября, из соображений безопасности будут закрыты школы и детские сады. На фоне протестов они не работают уже несколько дней.

Протесты в Гонконге начались в июне. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы передавать подозреваемых в совершении преступлений материковому Китаю и другим странам, с которыми нет соответствующего соглашения.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестующие начали выдвигать новые требования, в частности, о введении системы прямых выборов руководства.

Новый виток напряженности начался после гибели 22-летнего студента во время одной из акций протестов. После этого активисты начали строить укрепления в некоторых университетах, используя их в качестве базы для противостояния полиции. Большую часть университетов они уже покинули, однако в Политехническом университете ситуация остается напряженной. Он находится в центре Гонконга, неподалеку от нескольких важных транспортных узлов.