Четыре человека получили ножевые ранения в ТЦ в Гонконге

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Неизвестный злоумышленник напал на посетителей торгового центра "Ситиплаза" в Гонконге, сообщает "Би-би-си".

Ранены четыре человека. Нападавшего задержали другие посетители ТЦ, его арестовала полиция.

Местные СМИ отмечают, что причиной нападения стали политические разногласия.

Как напоминает "Би-би-си", торговый центр "Ситиплаза" является одним из мест продолжающихся протестов. На месте дежурила полиция.

Изначально манифестации были вызваны предложенным законом об экстрадиции преступников на материковую часть Китая, но когда закон был отозван, протесты продолжились.