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Украинские буксиры, встречающие передаваемые Россией суда, обогнули южный берег Крыма

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Три украинских буксира, которые, по данным СМИ, должны встретить три корабля украинских ВМС, передаваемые Россией после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе, к вечеру воскресенья находятся в нейтральных водах напротив южнобережного поселка Гаспра (Крым), свидетельствуют данные системы автоматической идентификации судов (AIS).

Таким образом, можно предположить, что встречающие корабли - поисково-спасательный корабль "Сапфир", а также буксиры "Титан" и "Гайдамака" - движутся на восток полуострова.

Тем временем, по данным СМИ, два военных катера и буксир ВМС Украины в сопровождении кораблей береговой охраны России несколько часов назад находились в районе мыса Такиль на востоке Крыма.

Место передачи кораблей официально не озвучено, известна только дата - 18 ноября. Ранее СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали, что процедура должна пройти в нейтральных водах в районе мыса Тарханкут на западе Крыма.

Как сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный источник в Крыму, передача Украине кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе, пройдёт не в Азовском море. "Место и время согласовано. Это не Азовское море", - заявил собеседник агентства.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Крыму ранее "Интерфаксу" сообщили, что буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне. В пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

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