Полиция в Тбилиси попыталась разблокировать входы в парламент

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Тбилиси в понедельник вечером начала силовые действия по разблокированию входов в парламент.

Как передал корреспондент "Интерфакса" с места событий, десятки участников акции протеста пытаются оказывать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил полиции отступают.

До начала спецоперации полиция дала участникам акции протеста 30 минут на то, чтобы покинуть территорию у парламента.

Протестная акция оппозиции с требованием распустить парламент и назначить досрочные выборы началась накануне. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно, и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.