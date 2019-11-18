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Акцию протеста у парламента Грузии разогнали с применением водометов

Акцию протеста у парламента Грузии разогнали с применением водометов
Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Грузинская полиция очистила от протестующих территорию у здания парламента Грузии, где ранее собралась оппозиционная акция.

Как передает корреспондент "Интерфакса", полиция с применением водометов оттеснила участников акции от входов в здание парламента, а сейчас спецназовцы оттесняют участников акции с проспекта Руставели.

После этого спецназ МВД при поддержке спецтехники двинулся по проспекту Руставели в сторону палаточного городка, который был установлен участниками акции протеста оппозиции перед зданием парламента. Позднее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов разобрали палаточный городок оппозиционеров.

Около получаса назад полиция в Тбилиси начала силовые действия по разблокированию входов в здание парламент. Десятки участников акции протеста пытались оказать сопротивление, однако под давлением превосходящих сил правоохранительных органов им пришлось отступать.

Спецназовцы оттеснили оппозиционеров от ворот парламента и начали снимать с них замки, ранее установленные протестующими. Чуть позже активисты изменили тактику и сели на дорогу. После этого полиция начала применять водометы и задерживать участников акции.

Протестная акция оппозиции с требованием роспуска парламента и назначения досрочных выборов началась накануне, 17 ноября. Десятки оппозиционеров провели ночь у здания парламента, заблокировав все входы и перекрыв близлежащие улицы баррикадами из строительного мусора и мешков с песком.

Причиной протестов стало то, что 14 ноября парламент Грузии не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которым очередные парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Ранее с инициативой о проведении парламентских выборов по пропорциональной системе в 2020 году выступил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако в последний момент при голосовании в четверг не получило необходимой поддержки.

Оппозиция считает, что депутаты, проголосовавшие против, не могли действовать самостоятельно и обвиняют в провале законопроекта Иванишвили.

Хроника 14 – 18 ноября 2019 годаПротесты у парламента в Тбилиси
Грузия МВД

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