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Детский омбудсмен РФ сообщила о планах вернуть из Сирии в Россию 84 ребенка

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова забрать из Сирии 84 ребенка, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Для этих детей сейчас оформляются "документы граждан РФ", сказала Кузнецова журналистам в пятницу. Она отметила, что работа по возвращению детей из сирийского лагеря Аль-Холь оказалась "менее предсказуема, чем было в Ираке".

"Здесь нас ждало много внештатных ситуаций. 11-месячный ребенок, на которого были готовы все документы, не был отдан. Есть дети, в отношении здоровья которых были большие тревоги. Мы просили хотя бы посмотреть детей, чтобы убедиться, забрать, но не было возможности это осуществить", - сказала Кузнецова.

Она напомнила, что из Сирии вывезли восьмерых детей. Из них трое вернулись к маме - три года назад их увез отец, а еще двух девочек забрала в Сирию мама, погибла там, теперь дети вернулись к папе.

Ранее Кузнецова сообщала, что из Сирии в РФ планируется вернуть 146 российских детей, тогда для определения гражданства у 49 детей в тюрьмах и лагерях Сирии была взята проба ДНК.

В пресс-службе Кузнецовой "Интерфаксу" пояснили, что теперь ДНК взято уже у 84 из 146 - их и планируется вывезти в первую очередь.

Всего в Россию возвращены 122 ребенка в возрасте от 1 года до 15 лет из Ирака и восемь детей из Сирии. В основном они находились в этих странах в лагерях, тюрьмах, приютах, кто-то - с одним или двумя родителями, участвовавшими в боевых действиях, у кого-то родители погибли.

Анна Кузнецова Сирия Ирак

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